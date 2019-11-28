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29 листопада • оновлено в 11:11
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Побив людину: "розбійник" Зеленського потрапив у новий скандал

5.8т
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Досудове розслідування щодо секретаря Бориспільської міськради (Київська область) Ярослава Годунка, який побився з людиною, завершили, аобвинувальний акт скерували до суду.

Про це УНН повідомила прессекретарка прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська. Напередодні інциденту, у липні, президент України Володимир Зеленський вигнав Годунка із залу зі словами про те, що чиновник – розбійник.

"Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні про обвинувачення секретаря Бориспільської міськради у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство)", – розповіла прессекретарка.

Ярослав Годунок та Володимир Зеленський

Ярослав Годунок та Володимир Зеленський

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Слідство встановило, що 29 серпня у приміщенні Бориспільської міськради чоловік без будь-яких пояснень наніс потерпілому тілесні ушкодження та нецензурно лаявся.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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