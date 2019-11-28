Побив людину: "розбійник" Зеленського потрапив у новий скандал

Досудове розслідування щодо секретаря Бориспільської міськради (Київська область) Ярослава Годунка, який побився з людиною, завершили, аобвинувальний акт скерували до суду.
Про це УНН повідомила прессекретарка прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська. Напередодні інциденту, у липні, президент України Володимир Зеленський вигнав Годунка із залу зі словами про те, що чиновник – розбійник.
"Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні про обвинувачення секретаря Бориспільської міськради у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство)", – розповіла прессекретарка.
Ярослав Годунок та Володимир Зеленський
Слідство встановило, що 29 серпня у приміщенні Бориспільської міськради чоловік без будь-яких пояснень наніс потерпілому тілесні ушкодження та нецензурно лаявся.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
У липні президент України Зеленський зі словами "Вийди звідси! Вийди, розбійнику!" вигнав із залу секретаря Бориспільської міськради Годунка.
OBOZREVATEL з'ясував, що Годунок був засуджений на 5 років позбавлення волі за 3-ма статтями. Однак, з огляду на те, що це була його перша судимість, суд звільнив чоловіка від відбування основного покарання з випробувальним терміном на три роки.
Журналіст Володимир Бойко викрив Годунка у брехні.
Спершу секретар Бориспільської міської ради, якого вигнав із залу Зеленський, заявив, що хоче "здатися" Службі безпеки України як "розбійник", а також звернеться до суду через образу честі і гідності.
Проте наступного дня Годунок назвав подію маленьким непорозумінням.
А через якийсь час чоловік знову передумав. Він сказав, що має намір судитися проти глави держави.
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