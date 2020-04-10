У Києві у Вербну неділю, 12 квітня, буде прохолодно, але сухо. Згодом у столицю прийде невелике потепління, яке знову сильний вітер та навіть дощ із мокрим снігом.

Про це повідомила відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Схожа погода буде на території всієї України.

"У Києві завтра (11 квітня) та у Вербну неділю (12 квітня) – без істотних опадів, вдень близько +13 градусів", – написала Діденко.

Погода у Києві у Вербну неділю

За її словами, потепліє вже у понеділок, 13 квітня, вдень очікується до +17 градусів. Синоптикиня додала, що у вівторок та середу, 14-15 квітня, у Києві знову похолодає, буде сильний вітер та дощ, місцями – із мокрим снігом.

Погода у Києві Facebook/Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, літо прийде в Україну ще під час календарної весни – у травні, з червня погода буде досить мінливою.

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