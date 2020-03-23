Як отримати перепустку у громадський транспорт Києва під час карантину. Інструкція

З понеділка, 23 березня, у Києві зупинили рух громадського транспорту у зв'язку із карантином через коронавірус COVID-19. Ним користуватися зможуть лише ті люди, які працюють у лікарнях, правоохоронних органах, продовольчих магазинах та аптеках, сфері ЖКГ, а також рятувальники.

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Всі інші мешканці столиці повинні залишатися вдома. Якщо людині все ж необхідно на роботу чи у важливих справах, вона може скористатись приватним авто, таксі або організованим підприємством транспортом. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

Карантин у Києві. Ілюстрація

Як отримати перепустку у громадський транспорт Києва під час карантину

Аби забезпечити працівників спецквитками, керівники підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, повинні звернутися до профільних департаментів КМДА або ж у правління з питань цивільного захисту, чи за місцем розташування – до районних у м. Києві державних адміністрацій.

Департаменти, управління та РДА, а також органи державної влади, місцевого самоврядування сформують пропозиції щодо необхідної кількості спеціальних квитків та передадуть їх до Департаменту транспортної інфраструктури.

Тоді Департамент транспортної інфраструктури забезпечить видачу перепусток.

Проїзд у громадському транспорті, що перевозитиме тільки окремі категорії пасажирів, буде не безкоштовним. Пасажири зі спецперепустками зможуть придбати квиток, скористатися проїздним, карткою киянина або Kyiv Smart Card.

Куди можна зателефонувати, щоб отримати перепустку

Пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на своїй сторінці у Facebook опублікувала номери телефонів уповноважених осіб, до яких можна звернутися за спецквитками для проїзду у громадському транспорті міста.

Номери телефонів:

Номери телефонів, за якими можна звернутися за перепустками у громадський транспорт Києва Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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