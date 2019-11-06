"Я вас на нуль помножу!" У Києві одіозний співробітник ГПУ влаштував скандал поліції. Фото

У Києві через створення аварійної ситуації на дорозі патрульні затримали чоловіка, який виявився одіозним співробітником Генпрокуратури України.

Як повідомляє "Київ Оперативний" у своєму Telegram, він почав погрожувати копам і вести себе агресивно. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Виявилося, що це одіозний пан Мукан Ігор Ярославович. Популярність у широких колах ця людина отримала після того, як вилаяла, погрожувала і принижувала свою колегу. Після цього його звільнили, але він подав касаційну скаргу на відновлення в роботі. Бо "несправедливо", – йдеться в повідомленні.

У Києві одіозний співробітник ГПУ посварився з поліцією "Київ Оперативний"

Крім того, він двічі намагався продути алкотестер "Драгер", проте, всі спроби виявилися безрезультатними. У підсумку, він відмовився від цієї процедури, через що відразу ж отримав постанову про притягнення до відповідальності за ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у стані сп'яніння).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Ірпінь Київської області 3 листопада п'яний чоловік жорстоко побив сусіда металевим ціпком і зробив постріли з пістолета. За однією з версій, підозрюваний – капітан НГУ Руслан

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