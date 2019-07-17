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"Я щодо цього чорта": у Києві незаконно агітували проти кандидата

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У Києві пенсіонер поширював газети з агітацією проти кандидата у народні депутати. На них був зображений оголений чоловік, який сидить у котлі.

Позаду нього було зображено полум'я, що символізує, ймовірно, вогонь у пеклі. Фотографії друкованого видання опублікували в пресслужбі поліції Київщини.

Також у газеті було вказане прізвище кандидата і фраза: "Я щодо цього чорта". Вислів "подзвонити щодо цього чорта" раніше озвучив президент України Володимир Зеленський.

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Газета

Газета

Поліція Києва

"Правоохоронці поспілкувалися з чоловіком, на якого вказали свідки. Він здав друковані матеріали, йому загрожує штраф", – повідомили поліцейські.

Як писав OBOZREVATEL, у липні в президента виникла словесна перепалка із секретарем міськради Борисполя Ярославом Годунком, у кінці якої він вигнав його із залу.

Після закінчення засідання Зеленський сказав: "Зараз подзвоню Баканову з приводу цього чорта". Натомість в. о. глави СБУ Баканов на питання журналіста відповів, що подібної розмови з главою держави у нього поки не відбулося.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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