"Я не їхав, я пішохід": у Києві екс-нардепа спіймали п'яним за кермом

У Києві патрульна поліція зупинила Mercedes з п'яним водієм за кермом, який виявився колишнім народним депутатом.

Як повідомив "Київ Оперативний", 27 травня на лінію 102 надійшло звернення про те, що невідомий чоловік на автомобілі Mercedes "підрізав" авто заявника і почав погрожувати.

"На думку заявника, водій був п'яний. Хвилин через 15 надійшло ще одне повідомлення, на цей раз викликали перехожі, які побачили п'яного водія, який сів в авто і поїхав у невідомому напрямку", - сказано в повідомленні.

Наряд патрульної поліції помітив вказаний автомобіль, коли він уже їхав у дворі. Авто зупинили, і водій, хитаючись, вийшов з авто.

Журналісти з'ясували, що водієм виявився колишній депутат (VI скликання) зі "30-річним досвідом в області права, у якого вчора був день народження". Ім'я затриманого не називається.

Він відразу обрав тактику "я не їхав, я пішохід", а тому і проходити будь-які тести відмовився. Однак поліцейські все ж оформили правопорушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі зловили п'яним за кермом скандального активіста.