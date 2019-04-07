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/Кримінал

"Я люблю рашку!" У Києві побили відомого режисера за зауваження про російську музику

1.9тЧитати матеріал російською

У Києві, 7 квітня, невідомий напав на кінорежисера-документаліста Юрія Грузинова в кафе, де грала російська музика.

Про це написала автор вебсайту "Документи" Олена Коркодим на своїй сторінці в Facebook, процитувавши з його слів подробиці події.

За словами режисера, в кафе відразу кілька треків поспіль грала російська музика. Він поклав рюкзак на стіл, за яким сидів, коли підійшла офіціантка і в наказовому тоні сказала, щоб він прибрав сумку. За її словами, це "негласне правило".

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"І тут чувак як закричить: "я люблю рашку!" Я спробував запитати у нього, за що конкретно – поки я задавав питання, зовсім інший муфлон з боку врізав мені з розмаху і звалив", – розповів він.

"Я люблю рашку!" У Києві побили відомого режисера за зауваження про російську музику

Після побиття Грузинов звернувся до лікарні, де йому наклав шви. Уточнюється, що він є вихідцем з Росії. Він був серед документалістів, які зберегли хроніку подій Революції ГІдності, а зараз веде зйомки про війну на Донбасі. За цикл фільмів про Майдан отримав Шевченківську премію. Він є співавтором фільму "Перша сотня".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом п'яний росіянин напав на поліцейського і побив його.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
кримінал
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