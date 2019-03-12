Вуличне свавілля: у Києві пограбували двох дітей

У Києві двоє неповнолітніх стали жертвами грабіжників.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, перший випадок стався ввечері 11 березня біля станції метро "Лісова" у Деснянському районі.

До 13-річного школяра підійшов невідомий, який відібрав у нього мобільний телефон і втік.

Пограбування у Києві Google. Maps

Другий випадок трапився ввечері того ж дня на вул. Бориспільській (Дарницький район), при цьому наслідки для самого зловмисника виявилися сумними.

Так, у 14-річного підлітка невідомий відібрав мобілку, проте незабаром злочинець був затриманий. Ним виявився 17-річний хлопець.

Пограбування у Києві Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у власному Mercedes був застрелений підприємець і ювелір Сергій Кисельов. Його вбивці вдалося втекти з місця події.

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