Втратив свідомість і залишився без речей: у Києві спіймали групу клофелінниць

У Києві поліція затримала трьох клофелінниць. У кафе на Вокзальній площі жінки підсипали у напій чоловіка невідому речовину. А коли він почав втрачати свідомість, забрали у потерпілого мобільний телефон і банківські картки, з яких згодом зняли гроші.

Чоловік звернувся до правоохоронців і заявив, що невідомі відібрали у нього речі. Він сказав, що напередодні познайомився з жінками, з якими вирішив провести час, а після нічого не пам’ятав. Про це написала пресслужба поліції Києва (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці припустили, що під час розпивання спиртних напоїв постраждалому підмішали речовину, від якої він почав втрачати свідомість. Тому, коли чоловік прийшов до тями, зрозумів, що залишився без телефону, банківських карток та нових знайомих.

У Києві спіймали групу клофелінниць

Поліцейські відразу почали обстежувати прилеглу територію і помітили на автостанції жінок, які могли бути причетними до цього правопорушення.

У них під час огляду виявили речі потерпілого та пляшечку із невідомою речовиною, яку відправили на експертизу. Також з’ясувалося, що підозрювані встигли зняти з банківської картки чоловіка 900 гривень.

На камерах відеонагляду у кафе фігурували саме ці жінки. Ними виявилися жительки Києва та Вінницької області, двоє з них – раніше судимі за крадіжки.

Дії затриманих кваліфікували як розбійний напад, скоєний групою осіб, тому їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішуватиметься питання щодо оголошення їм підозри.

У Києві поліція затримала трьох клофелінниць Поліція Києва

У кафе на Вокзальній площі жінки підсипали у напій чоловіка невідому речовину Поліція Києва

Клофелінниці забрали у постраждалого телефон і банківські картки, з яких зняли гроші Поліція Києва

У Києві поліція затримала трьох клофелінниць Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві група клофелінників напоїла у ресторані жінку, вкрала гроші та особисті речі, а також викрала автомобіль.

У столиці України затримали неповнолітню учасницю злочинної групи клофелінщиків. А трьом зловмисникам вже оголосили підозри.

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