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14 листопада • оновлено в 15:39
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Втікав від журналістів: під Києвом посадовець збив людей. Моторошне відео

1.3т
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У середу, 13 листопада, голова села Дударків (Бориспільський район, Київська область) Микола Гуральник відмовився відповідати на запитання журналістів, які приїхали до сільради у приймальний час, та, втікаючи на авто, збив людей.

Про ситуацію повідомили на YouTube-каналі "Центр журналістських розслідувань". Співробітники ЦЖР прибули до Гуральника разом із громадою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Люди, яких збило авто, встигли схопитися за капот та проїхали на ньому приблизно 60 метрів. Водночас посадовець за кермом лише набирав швидкості. Внаслідок інциденту одного з чоловіків, місцевого мешканця похилого віку, забрала швидка на рентген.

Під Києвом посадовець збив людей

Під Києвом посадовець збив людей

Скріншот

Як написала пресслужба поліції Київської області, за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років.

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Також щодо посадовця складено адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом депутат Яготинської міськради на автомобілі зіткнувся з мотоциклом, унаслідок чого загинули дві особи.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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