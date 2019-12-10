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10 грудня • оновлено в 13:41
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/ Кримінал

Втерся в довіру: з'явилися фото та відео 19-річного ґвалтівника школярки у Києві

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Правоохоронці показали фото та відео моменту затримання 19-річного хлопця, який у Києві зґвалтував 11-річну школярку.

Юнак у спільній компанії познайомився з дитиною та втерся у довіру дівчинки. Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

У червні він запросив школярку до себе додому, де під тиском змусив дитину вступити з ним у статеві стосунки. Також хлопець вимагав від дівчинки фото в оголеному вигляді. Отримавши певну кількість зображень, підозрюваний пригрозив викласти їх в інтернет, якщо дитина не заплатить 2000 гривень.

У Києві 19-річний хлопець зґвалтував 11-річну школярку

У Києві 19-річний хлопець зґвалтував 11-річну школярку

Поліція Києва

Під час другої передачі грошей юнака затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Хлопцю оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) та ч.1 та ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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У Києві 19-річний хлопець зґвалтував 11-річну школярку

У Києві 19-річний хлопець зґвалтував 11-річну школярку

Поліція Києва

Юнак у спільній компанії познайомився з дитиною та втерся у довіру дівчинки

Юнак у спільній компанії познайомився з дитиною та втерся у довіру дівчинки

Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 19-річний хлопець вимагав у 11-річної дівчинки інтимні фото, а потім зґвалтував її. Також юнак зажадав від школярки грошей, погрожуючи викласти її знімки в інтернет.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усрагабонский мир, этот херой, цвет усра-инской недонации.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
В усра-ине там каждый сотый насильник, всех не переловите.
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фил филька
фил филька
теперь в тюрьме у него будет секс каждый день))
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