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23 жовтня • оновлено в 13:17
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Під Києвом посеред вулиці вкрали немовля: прикмети викрадачів

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В смт Коцюбинське Київської області невідома жінка вкрала маленьку дитину. Вона познайомилася з сім'єю малюка під приводом допомоги малозабезпеченим.

У коментарі для OBOZREVATEL начальник пресслужби ГУНП в Києві Микола Жукович підтвердив факт викрадення. У області ввели план "Перехоплення" з орієнтуванням на легковий автомобіль.

У групі "Територіальна громада Коцюбинського" повідомили, що викрадачка дитини приїхала на знайомство з незаможної сім'єю, щоб надати їй допомогу. Мати з дитиною збиралися піти на пошту, жінка зголосилася скласти компанію і постежити за малюком у візочку на вулиці.

Під Києвом посеред вулиці вкрали немовля: прикмети викрадачів

Щойно мати зайшла в будівлю пошти, зловмисниця зникла з коляскою на автомобілі Lanos сірого кольору, за кермом якого був чоловік.

Фото ймовірних викрадачів

Фото ймовірних викрадачів

Facebook Ірина Данилова

"Прикмети жінки: років 25, чорне волосся, веснянки, темні окуляри. Малюк одягнений в різнокольоровий комбінезон і коричневу в'язану шапку", – уточнили в соцмережі.

Під Києвом посеред вулиці вкрали немовля: прикмети викрадачів
Під Києвом посеред вулиці вкрали немовля: прикмети викрадачів
Під Києвом посеред вулиці вкрали немовля: прикмети викрадачів

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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Собутильница?
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