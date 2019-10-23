Під Києвом посеред вулиці вкрали немовля: прикмети викрадачів

В смт Коцюбинське Київської області невідома жінка вкрала маленьку дитину. Вона познайомилася з сім'єю малюка під приводом допомоги малозабезпеченим.

У коментарі для OBOZREVATEL начальник пресслужби ГУНП в Києві Микола Жукович підтвердив факт викрадення. У області ввели план "Перехоплення" з орієнтуванням на легковий автомобіль.

У групі "Територіальна громада Коцюбинського" повідомили, що викрадачка дитини приїхала на знайомство з незаможної сім'єю, щоб надати їй допомогу. Мати з дитиною збиралися піти на пошту, жінка зголосилася скласти компанію і постежити за малюком у візочку на вулиці.

Щойно мати зайшла в будівлю пошти, зловмисниця зникла з коляскою на автомобілі Lanos сірого кольору, за кермом якого був чоловік.

Фото ймовірних викрадачів Facebook Ірина Данилова

"Прикмети жінки: років 25, чорне волосся, веснянки, темні окуляри. Малюк одягнений в різнокольоровий комбінезон і коричневу в'язану шапку", – уточнили в соцмережі.

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