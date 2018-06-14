Втекла з центру психреабілітаціі: в Києві зникла дівчинка

У Києві пропала неповнолітня Марія Коваленко, 2004 року народження.

При наявності будь-якої інформації про дівчинку Деснянське управління поліції просить звертатися на лінію 102. Про це повідомили в групі Facebook Розшук дітей ГУ Нацполіціі в Києві.

facebook.com/rozsukkidskyiv

Як зазначили у виданні "Інформатор", посилаючись на прес-службу поліції, дівчинка втекла з центру психологічної реабілітації дітей №1. Відзначається, що 13 червня вона пішла гуляти і не повернулася.

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На вигляд Марії Коваленко 16-17 років, її зріст - 154 сантиметри, у неї середня статура і темне волосся до плечей.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві розшукують неповнолітнього Андрія Кириленка, який вийшов з дому і не повернувся.