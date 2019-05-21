"Всю сім'ю виріжу!" У Києві група хуліганів напала на чоловіка з дитиною

У Києві група хуліганів на дитячому майданчику напала на чоловіка з маленькою дитиною. Вони не лише били, а й погрожували йому і сім'ї.

Потерпілий з метою захисту був змушений застосувати травматичну зброю. Інцидент трапився на проспекті Правди в Подільському районі, пише "Київ Оперативний" у Facebook. Правоохоронців викликали очевидці конфлікту (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Батько разом зі своєю дитиною були на дитячому майданчику, коли до них підійшла група молодиків, які почали чіплятися до нього, а після цього влаштували бійку", — розповів один із поліцейських.

Чоловік зробив кілька попереджувальних пострілів у повітря, але хулігани все одно продовжили його бити. Після цього він вистрілив у нападників.

Місце нападу Поліція Києва

"Всю сім'ю твою виріжу!" — кричав один зі зловмисників.

В результаті нападу поранення отримали батько дитини і двоє хуліганів.

Приблизне місце нападу Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, останнім часом у Києві почастішали випадки нападу груп хуліганів біля одного зі столичних ТЦ. Молоді люди вибирають випадкову жертву, провокують із нею конфлікт, а після цього починають масово її бити.

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