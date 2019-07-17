Встромив ножа в серце: у Києві трапилася НП з підлітком

У Києві трапився конфлікт між чоловіком і 16-річним хлопцем, який ледь не закінчився трагедією.

Інцидент стався 16 липня на вул. Теодора Драйзера (Троєщина) біля магазину "Фора", повідомили OBOZREVATEL в поліції. Так, між підлітком і 40-річним перехожим виникла словесна перепалка, під час якої чоловік вихопив ножа і вдарив ним хлопця у серце.

В результаті швидка забрала потерпілого в реанімацію, а злочинця затримала поліція.

Злочинець був затриманий ivi.com

Кримінальне провадження відкрито за ст. 121 ч. 1 Кримінального кодексу України (тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Всі обставини події встановлюються.

Конфлікт трапився біля супермаркету "Фора" Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області хлопець застрелився у відділенні поліції, куди його привезли після замаху на життя двох осіб.

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