Встромив ножа в серце: у Києві трапилася НП з підлітком

У Києві трапився конфлікт між чоловіком і 16-річним хлопцем, який ледь не закінчився трагедією.
Інцидент стався 16 липня на вул. Теодора Драйзера (Троєщина) біля магазину "Фора", повідомили OBOZREVATEL в поліції. Так, між підлітком і 40-річним перехожим виникла словесна перепалка, під час якої чоловік вихопив ножа і вдарив ним хлопця у серце.
В результаті швидка забрала потерпілого в реанімацію, а злочинця затримала поліція.
Злочинець був затриманий
ivi.com
Кримінальне провадження відкрито за ст. 121 ч. 1 Кримінального кодексу України (тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Всі обставини події встановлюються.
Конфлікт трапився біля супермаркету "Фора"
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області хлопець застрелився у відділенні поліції, куди його привезли після замаху на життя двох осіб.
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