Встиг розповісти рідним: у Києві жорстоко вбили чоловіка. Фото і відео 18+

У Голосіївському районі Києва 11 лютого відбулося жорстоке вбивство – чоловіка вдарили ножем у живіт. Після цього закривавлений потерпілий зміг дістатися додому і повідомити родичам про напад.

Він загинув ще до приїзду медиків від отриманого поранення. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Смерть констатували на вулиці Замивній, у будинку жертви. Попередньо, чоловік ледь дістався домівки, де розповів падчерці, що його вдарили ножем і він помирає. Дівчина відразу викликала швидку і поліцію, але потерпілий загинув. Він не встиг повідомити, як виглядав нападник.

У Києві жорстоко вбили чоловіка Інформатор

Чоловіку був 41 рік. Правоохоронці вже обстежили прилеглі вулиці, опитали свідків, а також почали розшукувати можливого вбивцю чи навіть цілу групу.

У Києві жорстоко вбили чоловіка Інформатор

У Києві жорстоко вбили чоловіка Інформатор

У Києві жорстоко вбили чоловіка Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Шевченківському районі Києва, на вулиці Саксаганського, застрелили чоловіка 1977 року народження. Жертвою виявився пластичний хірург, керівник клініки DMK Ukraine, експерт GEP DMK International Андрій Сотник.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!