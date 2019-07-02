"Всім терміново забрати дітей!" У Києві евакуювали всі дитячі садки

У Києві батьки вихованців дитячих садів 2 липня масово отримали СМС про пошуки вибухівки в закладах.

Як дізнався OBOZREVATEL, повідомлення батькам відправляли вихователі дошкільних установ.

"Нам прийшло СМС, що в садку шукають бомбу. Просили забрати дитину", – повідомив нашим журналістам батько одного з малюків. Він додав, що з будівлі дитсадка адміністрація вивела всіх діток, а також персонал.

Батьки забирають дітей

"Отримала СМС з таким текстом: "Всім терміново забрати дітей. Сад замінований, у нас евакуація", – повідомив у мережі один з користувачів.

OBOZREVATEL додзвонився в дитячий садок №290, що на вулиці Ревуцького. Слухавку підняв сторож, який підтвердив повідомлення про мінування установи. "Діти і адміністрація дитсадка на вулиці. Чекають поліцію", – повідомив чоловік.

СМС, які отримували батьки

СМС, які отримували батьки

У Дарницькому райуправлінні поліції інформацію про "мінування" OBOZREVATEL підтвердили.

"2 липня на електронну пошту райуправління надійшло повідомлення, що заміновано 54 дитячих садка в Дарницькому районі. Також були вказані адреси", – розповів нам пресофіцер Дарницького управління поліції Євген Ласкін.

Він також уточнив, що на місце виїхали правоохоронці, які проведуть перевірку.

У департаменті освіти і науки КМДА OBOZREVATEL повідомили, що всі діти, вихователі та інші працівники закладів дошкільної освіти району були евакуйовані на безпечну відстань.

"Батьки проінформовані про ситуацію мінування і поступово забирають дітей додому. Вихователі контролюють процес і фіксують кількість дітей, залишилася і тих, кого забрали батьки", – повідомили в пресслужбі.

Пізніше стало відомо про "мінування" всіх дитячих садків Києва.

Вихователі вивели дітей з приміщення дитсадка на стадіон

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 липня, детективи Харківської області зловили в Києві двох жителів столиці, яких підозрювали в масовому лжемінірованіі в Харкові. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

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