"Всім терміново забрати дітей!" У Києві евакуювали всі дитячі садки

У Києві батьки вихованців дитячих садів 2 липня масово отримали СМС про пошуки вибухівки в закладах.
Як дізнався OBOZREVATEL, повідомлення батькам відправляли вихователі дошкільних установ.
"Нам прийшло СМС, що в садку шукають бомбу. Просили забрати дитину", – повідомив нашим журналістам батько одного з малюків. Він додав, що з будівлі дитсадка адміністрація вивела всіх діток, а також персонал.
Батьки забирають дітей
"Отримала СМС з таким текстом: "Всім терміново забрати дітей. Сад замінований, у нас евакуація", – повідомив у мережі один з користувачів.
OBOZREVATEL додзвонився в дитячий садок №290, що на вулиці Ревуцького. Слухавку підняв сторож, який підтвердив повідомлення про мінування установи. "Діти і адміністрація дитсадка на вулиці. Чекають поліцію", – повідомив чоловік.
СМС, які отримували батьки
СМС, які отримували батьки
У Дарницькому райуправлінні поліції інформацію про "мінування" OBOZREVATEL підтвердили.
"2 липня на електронну пошту райуправління надійшло повідомлення, що заміновано 54 дитячих садка в Дарницькому районі. Також були вказані адреси", – розповів нам пресофіцер Дарницького управління поліції Євген Ласкін.
Він також уточнив, що на місце виїхали правоохоронці, які проведуть перевірку.
У департаменті освіти і науки КМДА OBOZREVATEL повідомили, що всі діти, вихователі та інші працівники закладів дошкільної освіти району були евакуйовані на безпечну відстань.
"Батьки проінформовані про ситуацію мінування і поступово забирають дітей додому. Вихователі контролюють процес і фіксують кількість дітей, залишилася і тих, кого забрали батьки", – повідомили в пресслужбі.
Пізніше стало відомо про "мінування" всіх дитячих садків Києва.
Вихователі вивели дітей з приміщення дитсадка на стадіон
Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 липня, детективи Харківської області зловили в Києві двох жителів столиці, яких підозрювали в масовому лжемінірованіі в Харкові. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
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