ГоловнаНовини
МоваЯзык
LadyCity

/Кримінал

"Всім терміново забрати дітей!" У Києві евакуювали всі дитячі садки

3.4тЧитати матеріал російською

У Києві батьки вихованців дитячих садів 2 липня масово отримали СМС про пошуки вибухівки в закладах.

Як дізнався OBOZREVATEL, повідомлення батькам відправляли вихователі дошкільних установ.

"Нам прийшло СМС, що в садку шукають бомбу. Просили забрати дитину", – повідомив нашим журналістам батько одного з малюків. Він додав, що з будівлі дитсадка адміністрація вивела всіх діток, а також персонал.

Батьки забирають дітей

Батьки забирають дітей

"Отримала СМС з таким текстом: "Всім терміново забрати дітей. Сад замінований, у нас евакуація", – повідомив у мережі один з користувачів.

Новини
Це трагедія: озвучено масштаби ДТП у Києві за 5 років

OBOZREVATEL додзвонився в дитячий садок №290, що на вулиці Ревуцького. Слухавку підняв сторож, який підтвердив повідомлення про мінування установи. "Діти і адміністрація дитсадка на вулиці. Чекають поліцію", – повідомив чоловік.

СМС, які отримували батьки

СМС, які отримували батьки

СМС, які отримували батьки

СМС, які отримували батьки

Новини
У Києві по черзі "мінують" центральні станції метро

У Дарницькому райуправлінні поліції інформацію про "мінування" OBOZREVATEL підтвердили.

"2 липня на електронну пошту райуправління надійшло повідомлення, що заміновано 54 дитячих садка в Дарницькому районі. Також були вказані адреси", – розповів нам пресофіцер Дарницького управління поліції Євген Ласкін.

Він також уточнив, що на місце виїхали правоохоронці, які проведуть перевірку.

У департаменті освіти і науки КМДА OBOZREVATEL повідомили, що всі діти, вихователі та інші працівники закладів дошкільної освіти району були евакуйовані на безпечну відстань.

"Батьки проінформовані про ситуацію мінування і поступово забирають дітей додому. Вихователі контролюють процес і фіксують кількість дітей, залишилася і тих, кого забрали батьки", – повідомили в пресслужбі.

Пізніше стало відомо про "мінування" всіх дитячих садків Києва.

Вихователі вивели дітей з приміщення дитсадка на стадіон

Вихователі вивели дітей з приміщення дитсадка на стадіон

"Всім терміново забрати дітей!" У Києві евакуювали всі дитячі садки
"Всім терміново забрати дітей!" У Києві евакуювали всі дитячі садки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 липня, детективи Харківської області зловили в Києві двох жителів столиці, яких підозрювали в масовому лжемінірованіі в Харкові. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
дітиНаціональна поліція Українимінування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
2
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel