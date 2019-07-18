Головна Новини
Мова Язык
Lady City

/ Кримінал

"Усі стіни в крові": з'явилися перші фото з місця вбивства жінки у Києві

12.1т Читати матеріал російською

У Києві на місці вбивства жінки 18 липня виявили множинні сліди крові. За попередніми даними, її били табуретом, тіло було зв'язане.

На місце приїхала велика кількість силовиків: поліція, кілька лабораторій судмедекспертів і криміналісти, повідомили в спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.

"Жахливий ранок четверга. Всі стіни в крові, жінка зв'язана, труп. На місці значні сили слідства", – уточнили в соцмережі.

Місце вбивства

Місце вбивства

Facebook dtp.kiev.ua

Правоохоронці

Правоохоронці

Facebook dtp.kiev.ua

Новини
Труп знайшли в кукурудзі: під Києвом жорстоко вбили співробітницю Верховної Ради

Поліція намагається вийти на слід злочинця за допомогою службових собак. Ім'я та особа жінки не розголошуються, але відомо, що її приблизно о 8:40 знайшла подруга, яка прийшла до неї в гості.

Поліція

Поліція

Facebook dtp.kiev.ua

Поліція на місці вбивства

Поліція на місці вбивства

Facebook dtp.kiev.ua

Місце НП

Місце НП

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, 10 червня в Києві в покинутій будівлі виявили труп чоловіка і залишену поряд із ним записку. За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі не було.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
1
Смішно
1
Цікаво
15
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel