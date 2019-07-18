"Усі стіни в крові": з'явилися перші фото з місця вбивства жінки у Києві

У Києві на місці вбивства жінки 18 липня виявили множинні сліди крові. За попередніми даними, її били табуретом, тіло було зв'язане.

На місце приїхала велика кількість силовиків: поліція, кілька лабораторій судмедекспертів і криміналісти, повідомили в спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.

"Жахливий ранок четверга. Всі стіни в крові, жінка зв'язана, труп. На місці значні сили слідства", – уточнили в соцмережі.

Місце вбивства Facebook dtp.kiev.ua

Правоохоронці Facebook dtp.kiev.ua

Поліція намагається вийти на слід злочинця за допомогою службових собак. Ім'я та особа жінки не розголошуються, але відомо, що її приблизно о 8:40 знайшла подруга, яка прийшла до неї в гості.

Поліція Facebook dtp.kiev.ua

Поліція на місці вбивства Facebook dtp.kiev.ua

Місце НП Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, 10 червня в Києві в покинутій будівлі виявили труп чоловіка і залишену поряд із ним записку. За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі не було.

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