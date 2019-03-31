"Всі підписи зникли!" У Києві розгорівся скандал через ручки на виборах

У Києві на виборчій дільниці розгорівся скандал через чорнило, що нібито зникає, у ручках, які роздають виборцям.

Йдеться про 417-у дільницю в Дніпровському районі, повідомили в групі "Євромайдан" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Присутня ненормативна лексика).

Кияни заявили, що в бланку, де учасники голосування розписуються про отримання бюлетеня, нібито зникли їхні підписи.

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"Член комісії видавав людям ручку, після якої зникали підписи. Є дві особи, які підтверджують", – пояснив один з учасників голосування.

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На одному з опублікованих відео виборці показали, що в рядку з прізвищем трьох людей залишилися тільки галочки, які ставили члени комісії, а самі підписи відсутні.

"Всі підписи зникли. Ось ці три нижніх автоматично зникають", – заявили виборці.

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Працівниці комісії сказали, що цю ручку їм підклали на стіл, а на всій ділянці використовуються однакові чорнила.

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Як писав OBOZREVATEL, у Херсонській області одна з виборчих дільниць не змогла вчасно відкритися, тому що бюлетені зіпсували штампом "Вибув".

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