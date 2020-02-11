"Всі говорять про вбивство": у загадковій загибелі студента у Києві з'явилися нові нюанси

Знайомі загадково загиблого у Києві 20-річного Тараса Коваля впевнені, що хлопця вбили, але у поліції версія інша – він сам наклав на себе руки, повісившись.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Юнак – із села Білобожниця Тернопільської області. Він їздив на навчання в Івано-Франківськ, але його тіло знайшли в саме у столиці України, а точніше – у Сирецькому парку, відвідувачів якого попереджали про маніяка.

Так, студент стоматологічного факультету Івано-Франківського медичного університету зник 3 лютого, а через три дні його знайшли мертвим в іншому місті. Представники поліції Івано-Франківської області розповіли виданню, що оголосили хлопця в розшук, а тоді їм подзвонили і повідомили про його трагічну смерть.

У Києві загадково загинув студент

"Попередньо встановлено, що на тілі загиблого не було ознак насильницької смерті. Кримінальне провадження відкрите за статтею 115 з позначкою "самогубство". Це все, що відомо. І ми не знаємо, як він опинився у столиці", – зазначили вони.

За словами односельців, хлопець був дуже життєрадісним, а його сім'я – заможною. Тому ті сумніваються, що юнак міг накласти на себе руки.

"У селі всі говорять про вбивство, але підтвердження цієї інформації немає. Річ у тім, що у нього все тіло було в синцях. Але що трапилося – насправді ніхто не знає. Він дуже активний і комунікабельний", – розповіла односелиця.

В Івано-Франківському медичному університеті також запевнили, що для них залишилося загадкою – як студент опинився у столиці. Хлопець поїхав із дому на навчання, але так туди і не дістався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві неподалік від торговельно-розважального центру Gulliver за загадкових обставин помер хлопець, кур'єр Glovo. Знайомі впевнені, що він був сильно побитий, але в поліції таку версію не підтвердили.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!