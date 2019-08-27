Всередині були люди: в Києві невідомі в масках підпалили авто

В ніч на 27 серпня на Подолі у Києві невідомі у чорних масках та формі запустили у автомобіль із людьми сльозогінний газ, а потім підпалили авто.

Як повідомила пресслужба поліції Києва, машина згоріла вщент. Слідчі розпочали досудове розслідування (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на вулиці Електриків у лісопосадці стояв мікроавтобус, в якому перебувало четверо осіб. Несподівано до авто підбігли невідомі у масках і чорній формі без розпізнавальних знаків та запустили у вікно сльозогінний газ.

У Києві невідомі в масках підпалили авто Поліція Києва

Чоловіки вибігли з автомобіля, а зловмисники в цей момент кинули в салон запалювальну суміш. Коли мікроавтобус почав горіти, невідомі втекли. За словами потерпілих, нападників було восьмеро.

"Правоохоронці оглянули місце події, опитали постраждалих та вилучили речові докази, які направили на експертизу. Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства. За скоєне зловмисникам загрожує до семи років ув’язнення", – розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

Кримінальне провадження внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією – ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Поліцейські розшукуватимуть осіб, причетних до злочину.

У Києві невідомі запустили у автомобіль із людьми сльозогінний газ, а потім підпалили авто Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 26 серпня, двоє невідомих підпалили вантажівку в одному з гаражних кооперативів в Дніпрі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал