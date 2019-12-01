У центрі Києва вбили дитину в Range Rover, цілилися в депутата. OBOZREVATEL дізнався подробиці

У Києві в неділю, 1 грудня, невідомі обстріляли автомобіль Range Rover. В результаті замаху чоловік залишився живий, але загинула його 3-річна дитина.

Надзвичайна подія сталася на вулиці Льва Товстого біля перехрестя з Тарасівською близько 17:00, передає "Інформатор". З боку водія на передньому боковому склі Range Rover видно наслідки пострілу. Постраждав також і водій позашляховика. Найімовірніше, це батько сімейства.

Глава департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко підтвердив OBOZREVATEL, що дитина померла в кареті швидкої допомоги.

Як вдалося з'ясувати OBOZREVATEL, власником Range Rover є юрособа, зареєстрована в Донецьку. Планувалося вбивство уродженця Єнакієвого В'ячеслава Соболєва – нині депутата Київської обласної ради. Раніше він був заступником глави правління НАК "Нафтогаз України".

OBOZREVATEL продовжує з'ясовувати всі подробиці і стежити за трагедією:

21:33 – Соболєв у коментарі ТСН особисто підтвердив, що в результаті нападу загинув його син.

20:37 – Соболєв також власник нічного клубу "Маріо", біля будівлі якого і сталася кривава стрілянина.

20:13 OBOZREVATEL з'ясував, що В'ячеслав Соболєв кілька років перебуває в жорсткому конфлікті з ще одним впливовим "донецьким". Йому і його родині надходили погрози в тому числі фізичної розправи. За словами Соболєва, матеріали були передані в правоохоронні органи.

"У цих людей в житті є один девіз – вирішуємо всі і всюди. А з огляду на їх необмежені фінансові можливості, всіх неугодних чи незгодних вони знищують всілякими методами", – розповідав Соболєв.

19: 30 – свідок обстрілу Range Rover розповіла, що у дитини не було шансів вижити через страшні травми i що дитина стала "жертвою дорослих ігор".

У Києві вбили дитину kiev.informator.ua

У Києві вбили дитину kiev.informator.ua

19: 10 – журналіст Денис Бігус підтвердив, що автомобіль записаний на юрособу, Соболєв його орендує. У минулому В'ячеслав Соболєв був відомим бізнесменом, віце-мером Донецька, засновником мережі супермаркетів "Обжора".

17:15 – введено план "Сирена" щодо розшуку злочинців на автомобілі. Попередньо, це Lexus. Слідчі кваліфікують подію, як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочато за ст. 115 Кримінального кодексу України.

У Києві вбили дитину kiev.informator.ua

У Києві вбили дитину kiev.informator.ua

У Києві вбили дитину kiev.informator.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Київ сколихнула жорстка перестрілка в Святошинському районі, де чоловік розстріляв свого сусіда через комуналку.

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