"Врізався у фуру на повному ходу": у Києві трапилася ДТП із постраждалими

У Києві біля станції метро "Академмістечко" 2 серпня трапилася ДТП за участю легкового автомобіля і фури.

В аварії постраждали двоє осіб, повідомили в спільноті dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Жорстка ДТП у Києві. Chevrolet на повному ходу врізався у фуру Renault. Водій і пасажир у важкому стані госпіталізовані", – уточнили очевидці.

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За попередньою інформацією, водій Chevrolet міг заснути за кермом. Його автомобіль буквально залетів під вантажівку, пише "Інформатор".

ДТП в Києві Інформатор

Як писав OBOZREVATEL, 31 липня в Києві водій влаштував ДТП і намагався втекти з місця події. Чоловіка затримали інші учасники аварії і передали його поліції.

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