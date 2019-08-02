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"Врізався у фуру на повному ходу": у Києві трапилася ДТП із постраждалими

1.6т Читати матеріал російською

У Києві біля станції метро "Академмістечко" 2 серпня трапилася ДТП за участю легкового автомобіля і фури.

В аварії постраждали двоє осіб, повідомили в спільноті dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Жорстка ДТП у Києві. Chevrolet на повному ходу врізався у фуру Renault. Водій і пасажир у важкому стані госпіталізовані", – уточнили очевидці.

ДТП в Києві

ДТП в Києві

Інформатор

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У центрі Києва в ДТП трагічно загинув відомий діджей

За попередньою інформацією, водій Chevrolet міг заснути за кермом. Його автомобіль буквально залетів під вантажівку, пише "Інформатор".

ДТП в Києві

ДТП в Києві

Інформатор

Як писав OBOZREVATEL, 31 липня в Києві водій влаштував ДТП і намагався втекти з місця події. Чоловіка затримали інші учасники аварії і передали його поліції.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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