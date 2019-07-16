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Впав у вентиляційну шахту: в Києві сталася надзвичайна подія зі школярем

1.9т Читати матеріал російською

У Києві 15-річний хлопець впав у вентиляційну шахту і дивом залишився живий.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, нещасний випадок трапився на території багаторівневого паркінгу по вул. Грінченка в Голосіївському районі.

"Школяр упав із сьомого поверху, а приземлився на четвертому", – зазначив інсайдер.

У результаті хлопець був госпіталізований у дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит" із переломом, забоями і саднами. Обставини події наразі невідомі.

Падіння у шахту. Ілюстрація

Падіння у шахту. Ілюстрація

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Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал діти
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