Впав у кому: у Києві пішохід потрапив під колеса авто. Фото

У Шевченківському районі Києва 18 листопада трапився наїзд на пішохода. На вулиці Січових Стрільців молодик хотів перейти дорогу, але впав під колеса авто Dacia, яке проїїздило повз.

Постраждалого госпіталізували у стані коми, написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Водій авто розповів, що він виїхав на вулицю Січових Стрільців і рухався в бік центру. Чоловік помітив, як неподалік, хитаючись, ішов пішохід. За словами очевидців, це був п'яний хлопець віком до 25 років.

У Києві пішохід потрапив під колеса авто Інформатор

Так, пішохід уже ступив на тротуар, але потім впав назад – під колеса авто. Машина наїхала йому на ногу. Також чоловік вдарився головою об асфальт і через це отримав складну травму.

Постраждалого намагалися відкачати медики, які прибули на місце. Потім пішохода доправили до реанімації у стані коми. Невідомо, чи житиме він, адже його стан дуже важкий.

У Шевченківському районі Києва 18 листопада трапився наїзд на пішохода Інформатор

На вулиці Січових Стрільців молодий чоловік хотів перейти дорогу, але впав під колеса авто Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва у понеділок, 18 листопада, трапилася ДТП, в результаті якої постраждала дитина. Її без свідомості госпіталізували у лікарню.

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