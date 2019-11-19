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19 листопада • оновлено в 11:30
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Впав у кому: у Києві пішохід потрапив під колеса авто. Фото

1.3т
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У Шевченківському районі Києва 18 листопада трапився наїзд на пішохода. На вулиці Січових Стрільців молодик хотів перейти дорогу, але впав під колеса авто Dacia, яке проїїздило повз.

Постраждалого госпіталізували у стані коми, написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Водій авто розповів, що він виїхав на вулицю Січових Стрільців і рухався в бік центру. Чоловік помітив, як неподалік, хитаючись, ішов пішохід. За словами очевидців, це був п'яний хлопець віком до 25 років.

У Києві пішохід потрапив під колеса авто

У Києві пішохід потрапив під колеса авто

Інформатор

Так, пішохід уже ступив на тротуар, але потім впав назад – під колеса авто. Машина наїхала йому на ногу. Також чоловік вдарився головою об асфальт і через це отримав складну травму.

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Постраждалого намагалися відкачати медики, які прибули на місце. Потім пішохода доправили до реанімації у стані коми. Невідомо, чи житиме він, адже його стан дуже важкий.

У Шевченківському районі Києва 18 листопада трапився наїзд на пішохода

У Шевченківському районі Києва 18 листопада трапився наїзд на пішохода

Інформатор

На вулиці Січових Стрільців молодий чоловік хотів перейти дорогу, але впав під колеса авто

На вулиці Січових Стрільців молодий чоловік хотів перейти дорогу, але впав під колеса авто

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва у понеділок, 18 листопада, трапилася ДТП, в результаті якої постраждала дитина. Її без свідомості госпіталізували у лікарню.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Упал в кому???
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