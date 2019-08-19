"Впав та захрипів!" Під Києвом після зупинки поліцією помер водій

У Київській області патрульна поліція зупинила водія через порушення ПДР, після чого він раптово помер.

Правоохоронці намагалися врятувати чоловіка життя, повідомляє в Facebook патрульна поліція Борисполя.

"Під час патрулювання автодороги М-03 (Київ – Харків – Довжанський) та прилеглих територій, екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль KIA, який порушив ПДР – зробив обгін на перехресті. Поліцейські зупинили автомобіль порушника на відрізку між залізничною станцією "Переяславська" і селом Яблуневе, водій вийшов з автомобіля", – йдеться в повідомленні.

На вимогу поліцією, водій не надав документів, що підтверджують особу та право на керування авто. Однак повідомив, що в машині є інший документ.

"Потім водій попрямував до свого автомобіля, щоб дістати вказаний документ, однак, відкривши задні праві дверцята автомобіля, чоловік несподівано впав на землю і почав хрипіти. Наряд патрульних відразу почав надавати домедичну допомогу і викликав швидку. Проте, врятувати чоловіка не вдалося, швидка, яка прибула на місце, констатувала смерть", – зауважили правоохоронці.

Пізніше в салоні авто поліцейські знайшли ліки, що використовуються при серцевих захворюваннях. Також дружина, яка прибула на місце події, повідомила, що її чоловік хворів на хронічні хвороби серця.

На час проведення службового розслідування патрульних усунули від службових обов'язків.

Поліція України 112

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві водій влаштував ДТП і намагався втекти з місця події. Чоловіка затримали інші учасники аварії і передали його поліції.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!