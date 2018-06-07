"Воював в батальйоні "Кіборг": у Києві провчили переодягненого "АТОшніка". Фото афериста

У Києві провчили шахрая, який просив гроші під виглядом учасника бойових дій на Донбасі.

Історію з фотографіями афериста опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО, активіст Євген Карась.

Відзначається, що чоловік у камуфляжній формі зайшов в кафе, де у ветеранів АТО попросив шість гривень на каву. Коли у нього запитали, де він служив, той відповів: "окремий добровольчий батальйон "Кіборг", що викликало підозру.

"Псевдо-"кіборг" отримав своє. І шеврони зрізав. Пізніше намагався пояснити, що обмовився, коли говорив, що воював. Зате член громадської організації "Кіборг" і просто волонтер, а не солдат ... Друзі. Активісти. Солдати. Ветерани. Бийте ... ", - закликав Карась.

Facebook Євген Карась

Facebook Євген Карась

Facebook Євген Карась

Facebook Євген Карась

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