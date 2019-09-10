Водій заснув: у Києві авто врізалося у стовп і перекинулося. Фото і відео з місця ДТП

У ніч на 10 вересня у Голосіївському районі Києва, на Столичному шосе, перед поворотом на Набережно-Корчуватську вулицю трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Авто Renault Logan врізалося у електроопору і кілька разів перекинулося.

Аварія відбулася близько 00:30, написав "Інформатор". Водій автомобіля з трьома пасажирами їхав у бік центру (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Перед розвилкою легковик вилетів на зелену зону, зніс стовп і кілька разів перекинувся. Авто дуже сильно пошкодилося.

У Києві авто врізалося у стовп і перекинулося Інформатор

В результаті ДТП постраждали дві жінки і чоловік. Їх із незначними травмами госпіталізували.

Водій залишився на місці ДТП для складання матеріалів. За словами чоловіка, він заснув.

Через аварію рух на з'їзді із шосе на Набережно-Корчуватську було перекрито.

У Голосіївському районі Києва трапилася ДТП Інформатор

Авто врізалося в електроопору і кілька разів перекинулося Інформатор

Постраждало троє людей Інформатор

Їх госпіталізували в лікарню Інформатор

У Голосіївському районі Києва трапилася ДТП Інформатор

Авто врізалося в електроопору і кілька разів перекинулося Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У вівторок, 10 вересня, у місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області трапилася ДТП. В результаті аварії один із автомобілів перекинуло на бік. За попередньою інформацією, постраждали люди, зокрема травми отримала і маленька дитина.

А в неділю, 8 вересня, під Києвом, на окружній дорозі міста Обухів трапилася смертельна ДТП за участю трьох авто. В результаті зіткнення загинуло подружнжя, ще двох людей госпіталізували.

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