Водій втратив пам'ять: у Києві в ДТП зіштовхнулися два автомобілі

У Києві вночі 15 квітня в ДТП зіштовхнулися Audi і Renaut. Від удару водій однієї з машин знепритомнів і частково втратив пам'ять – він не міг згадати, як саме сталася аварія.

Надзвичайна подія трапилася на перетині вул. Тростянецька і Харківського шосе, пише "Інформатор". Свідки стверджують, що Renaut не встиг загальмувати на світлофорі і на швидкості врізався в Audi (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Водія Renaut в несвідомому стані з машини діставали перехожі. Прийшовши до тями, чоловік не міг згадати, що трапилося. Другий учасник аварії серйозних травм не отримав і від госпіталізації відмовився.

Водій знепритомнів "Інформатор"

ДТП в Києві "Інформатор"

За попередніми даними, причиною аварії могло стати занадто різке гальмування мікроавтобуса Volkswagen, який їхав перед Audi. За словами очевидців, ці два авто встигли вчасно зупинитися, але Renaut, що прямував за ними, не встиг.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві п'яного винуватця аварії прив'язали до стовпа, тому що він нападав на іншого учасника ДТП. Надзвичайна подія сталася на Кільцевій дорозі.

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