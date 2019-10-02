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2 жовтня • оновлено в 11:20
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"Водій чекає на сигнал": у Києві розкрили злочинну схему у маршрутці

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У Києві жителів попередили про злочинну схему у маршрутці №407 (вул. Привокзальна – вул. Єлизавети Чавдар). Люди поскаржилися на те, що там нібито орудують злодії, які співпрацюють із водієм.

Про це написали на сторінці "ПОХ – Позняки Осокорки Харківський" у Facebook. За словами очевидців, найчастіше схему провертають саме вранці, коли автобус переповнений.

"Хочу попередити всіх жителів району, які їздять у 407 маршрутці: там орудують злодії, які "заодно" з водієм", – йдеться у повідомленні.

У Києві розкрили злочинну схему в маршрутці

У Києві розкрили злочинну схему в маршрутці

Свідки розповіли, що жертвами стають ті пасажири, які стоять біля дверей.

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"Зазвичай вранці, коли маршрут переповнений, водій дуже довго стоїть на зупинках і чекає на сигнал. Жертви – пасажири, які стоять над сходинкою і тримають сумку знизу. Злодій заходить останнім, таким чином сумка на рівні його руки", – зазначили очевидці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському ТРЦ SkyMall трапилося кілька випадків крадіжок iPhone кишеньковими злодіями, після чого зловмисники, очевидно, знаючи деякі дані власників, намагалися роздобути паролі від смартфонів. А у Дніпрі на житловому масиві Тополя поліцейські затримали чоловіка, який обкрадав дитячі коляски.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
маршрутка
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руденко евгений
руденко евгений
для чего быть в доле водителю?
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