Води вистачить на добу: з'ясувалися нові деталі екологічної катастрофи під Києвом

У Вінницькій області в аварії під час перевезення небезпечних хімічних речовин у воду вилилося приблизно 800 літрів гербіцидів і стимуляторів росту рослин.

Отруйні хімікати швидко досягли Київської області. У прес-службі ДСНС повідомили, що повністю перекрили водопостачання для міста Біла Церква, але запасів води вистачить лише на добу (до 23:00 10 червня). Після цього буде здійснюватися додаткове підвезення.

Жителям Білоцерківського району заборонили купатися, робити забір води з річки Рось, ловити рибу й поїти тварин.

Крім того, стало відомо, що інсектициди були вкрадені з двох фермерських господарств у Вінницькій області, пише "5 канал". Перевезення здійснювалася на авто Mercedes Sprinter без номерних знаків. Водій не впорався з керуванням і в'їхав у дерево, авто спалахнуло.

Інсектициди Прес-служба ДСНС

"Викликали ДСНС. Пів години не було, потім приїхали. Загасили, оточили місце. Вони молодці, оперативно спрацювали. Приїхала поліція і представники, чия була ця отрута", – розповів деталі глава сільради Збаржівки (Вінницька область) Василь Манілець.

Авто перевернулося Прес-служба ДСНС

Як відомо, інсектициди – хімічні препарати для захисту рослин від шкідливих комах. Тривалість дії на рослинах або в організмі тварин – від одного дня до декількох років. Може завдати шкоди організму людини.

Як писав OBOZREVATEL, після 23:00 9 червня в Білій Церкві на Київщині вимкнули центральне водопостачання через масштабне забруднення хімікатами річки Рось. Для жителів міста оприлюднили карту громадських колодязів, де можна набрати безпечну воду.

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