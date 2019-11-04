Влетів задом: з'явилося відео моменту смертельної ДТП у Києві

У мережі з'явилося відео моменту зіткнення двох автомобілів Audi і BMW на Кільцевій дорозі у Києві 4 листопада, в результаті якого загинули дві особи, ще дві – постраждали.

Ролик розмістили на сторінці Dtp.kiev.ua. На ньому видно, як Audi задом влетіло у BMW (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Дитина і водій з BMW – вціліли, малюка відвезли з місця аварії, а водій залишився для оформлення ДТП. Загинуло саме двоє людей з Audi.

З'явилося відео моменту смертельної ДТП у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП. В результаті аварії загинули дві особи, ще двох госпіталізували з важкими травмами.

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