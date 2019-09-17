Влетів у тролейбус і загорівся: у Києві трапилася кривава ДТП

У Києві 17 вересня на проспекті Глушкова у Голосіївському районі трапилася ДТП за участю легкового автомобіля і тролейбуса.
За даними джерела OBOZREVATEL, в результаті удару легковик загорівся.
"Постраждала щонайменше одна людина. Очевидці намагалися витягувати водія", – зазначив інсайдер.
Згодом з'явилася інформація, ніби в ДТП є загиблі.
Місце пригоди
Інформатор
Обставини події наразі встановлюються. На дорозі утворився значний затор.
Затор на проспекті
Інформатор
В результаті ДТП утворився серйозний затор
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня на трасі біля міста Кагарлик Київської області лоб у лоб зіткнулися легкові автомобілі Chevrolet і Volkswagen. В результаті удару автомобілі загорілися. Загинули троє людей.
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