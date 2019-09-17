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17 вересня • оновлено в 17:41
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Влетів у тролейбус і загорівся: у Києві трапилася кривава ДТП

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У Києві 17 вересня на проспекті Глушкова у Голосіївському районі трапилася ДТП за участю легкового автомобіля і тролейбуса.

За даними джерела OBOZREVATEL, в результаті удару легковик загорівся.

"Постраждала щонайменше одна людина. Очевидці намагалися витягувати водія", – зазначив інсайдер.

Згодом з'явилася інформація, ніби в ДТП є загиблі.

Місце пригоди

Місце пригоди

Інформатор

Обставини події наразі встановлюються. На дорозі утворився значний затор.

Затор на проспекті

Затор на проспекті

Інформатор

Новини
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В результаті ДТП утворився серйозний затор

В результаті ДТП утворився серйозний затор

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня на трасі біля міста Кагарлик Київської області лоб у лоб зіткнулися легкові автомобілі Chevrolet і Volkswagen. В результаті удару автомобілі загорілися. Загинули троє людей.

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Теми
Ексклюзив Новини Києва та Київської області Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто кримінал
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