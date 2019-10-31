Головна Новини
31 жовтня • оновлено в 10:51
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

"Влетів" на швидкості: у Києві трапилася моторошна ДТП із загиблим та постраждалими. Фото 18+

2.3т Читати матеріал російською

У Голосіївському районі Києва, на Столичному шосе, 31 жовтня трапилася моторошна ДТП. Внаслідок аварії постраждало двоє осіб, ще одна – загинула.

Як повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, уламки від автомобілів та паливно-мастильні матеріали розкидало усією дорогою, що ускладнило там проїзд (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

За попередньою інформацією, водій автомобіля Daewoo Lanos перелаштовувався у лівий ряд біля пішохідного переходу, щоб здійснити поворот ліворуч. Раптово у задню частину машини на дуже великій швидкості в‘їхав Hyundai.

У Києві трапилася ДТП із загиблим та постраждалими

У Києві трапилася ДТП із загиблим та постраждалими

Київ Оперативний

Внаслідок ДТП потерпілих затиснуло в авто – вибратися їм допомогли рятувальники. Двох людей із серйозними травмами госпіталізувала, ще одна особа – загинула на місці події.

Новини
Хвиля ДТП: що відбувається на "забійному перехресті" під Києвом
У Києві у ДТП загинула людина, ще двоє постраждали

У Києві у ДТП загинула людина, ще двоє постраждали

Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селищі Глеваха Васильківського району Київської області 29 жовтня трапилася жорстока ДТП. Два автомобілі зіткнулися лоб у лоб.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel