"Влетів" на швидкості: у Києві трапилася моторошна ДТП із загиблим та постраждалими. Фото 18+

У Голосіївському районі Києва, на Столичному шосе, 31 жовтня трапилася моторошна ДТП. Внаслідок аварії постраждало двоє осіб, ще одна – загинула.

Як повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, уламки від автомобілів та паливно-мастильні матеріали розкидало усією дорогою, що ускладнило там проїзд (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

За попередньою інформацією, водій автомобіля Daewoo Lanos перелаштовувався у лівий ряд біля пішохідного переходу, щоб здійснити поворот ліворуч. Раптово у задню частину машини на дуже великій швидкості в‘їхав Hyundai.

У Києві трапилася ДТП із загиблим та постраждалими Київ Оперативний

Внаслідок ДТП потерпілих затиснуло в авто – вибратися їм допомогли рятувальники. Двох людей із серйозними травмами госпіталізувала, ще одна особа – загинула на місці події.

У Києві у ДТП загинула людина, ще двоє постраждали Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селищі Глеваха Васильківського району Київської області 29 жовтня трапилася жорстока ДТП. Два автомобілі зіткнулися лоб у лоб.

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