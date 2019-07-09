Влетів головою в джип: в Києві трапилася ДТП з потерпілим

У Києві позашляховик і мотоцикл влаштували серйозну дорожньо-транспортну пригоду. Одна особа отримала травми.
Як повідомили OBOZREVATEL очевидці, аварія трапилася 9 липня на вул. Васильківській, 36 в Голосіївському районі.
"Скоріш за все, водій Volvo вирішив розвернутися через дві суцільні, а байкер добре натискав, тому ніхто не встиг вчасно зреагувати. В результаті мотоцикліст влетів головою в авто. Його врятував шолом", – розповів один з водіїв.
ДТП у Києві
Постраждалого водія мотоцикла госпіталізували.
ДТП у Києві
ДТП у Києві
ДТП у Києві
ДТП у Києві
ДТП у Києві
ДТП у Києві
Унаслідок аварії на вулиці утворився серйозний затор.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Закарпатській області адвокат на позашляховику насмерть збив 11-річну дівчинку. Як потім з'ясувалося, водій був у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
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