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Влетів головою в джип: в Києві трапилася ДТП з потерпілим

1.3тЧитати матеріал російською

У Києві позашляховик і мотоцикл влаштували серйозну дорожньо-транспортну пригоду. Одна особа отримала травми.

Як повідомили OBOZREVATEL очевидці, аварія трапилася 9 липня на вул. Васильківській, 36 в Голосіївському районі.

"Скоріш за все, водій Volvo вирішив розвернутися через дві суцільні, а байкер добре натискав, тому ніхто не встиг вчасно зреагувати. В результаті мотоцикліст влетів головою в авто. Його врятував шолом", – розповів один з водіїв.

ДТП у Києві

ДТП у Києві

Постраждалого водія мотоцикла госпіталізували.

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ДТП у Києві

ДТП у Києві

ДТП у Києві

ДТП у Києві

ДТП у Києві

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ДТП у Києві

ДТП у Києві

ДТП у Києві

ДТП у Києві

Унаслідок аварії на вулиці утворився серйозний затор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Закарпатській області адвокат на позашляховику насмерть збив 11-річну дівчинку. Як потім з'ясувалося, водій був у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

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Теми
ЕксклюзивКриміналВійна на дорогахНовини Києва та Київської області
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УкраїнаКиїв
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