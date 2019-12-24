Влетіла в маршрутку: з'явилися подробиці п'яної ДТП у Києві з 7 постраждалими

У ДТП у Дніпровському районі Києва 23 грудня за участю легковика та маршрутки постраждало сім пасажирів громадського транспорту.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook. П'ятьох із семи травмованих госпіталізували до лікарні.

Попередньо, водійка легкового авто "Міцубісі" не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автобусом. 67-річна жінка була за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

У Києві трапилася ДТП з маршруткою та легковиком Скріншот

Після отримання інформації від медичних працівників щодо тілесних ушкоджень, які отримали постраждалі, буде вирішуватися питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 23 грудня п'яна водійка врізалася в маршрутне таксі. Перед цим вона нібито зачепила ще три авто.

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