Вкололи в шию й приспали: в Києві таксиста зухвало пограбували пасажири

У Києві пасажири пограбували водія таксі, забравши у нього документи, особисті речі та автомобіль.

Про подію повідомив пасинок потерпілого, який звернувся за допомогою до журналістів. За його словами, вітчим прийняв замовлення 3 грудня о 17:00, йдеться в публікації Telegram-каналу Kyiv Operative (щоб подивитися фото авто, доскрольте до кінця сторінки).

Колаж

Колаж

По дорозі два пасажири попрохали зупинитися, щоб купити кави. Пригостили водія і вирушили далі за маршрутом.

Автомобіль жертви

"Один пасажир нібито пішов у справах. Цієї миті у чоловіка почав зникати зір, а після уколу чогось у шию, він втратив свідомість", – стверджує джерело.

Автомобіль жертви

Вже після цього таксист опритомнів у районі Боярки Київської області. З ним не було ні водійського посвідчення, ні особистих речей чи інших документів. Автомобіль Toyota 2009 року випуску з номерами AA5918IE теж зник.

Повідомлення Київ оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Києві зник чоловік 1983 року народження – Сергій Єресько. Ще 23 листопада він сів у машину таксі на вулиці Булгакова, 17, і попрямував до свого друга в сторону Лук'янівки. З того часу його ніхто не бачив. Був одягнений в темно-сині джинси, такого ж кольору пуховик і темно-сірі черевики.

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