Витягли з автомобіля: у Києві посеред вулиці викрали хлопця

У Києві четверо невідомих посеред вулиці витягли з автомобіля хлопця, після чого запхали його в BMW і зникли.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, інцидент стався 20 серпня о 16:50 на вул. Січових Стрільців (колишня Артема) у Шевченківському районі.

Відзначається, що з місця події викрадачі поїхали на авто миколаївської реєстрації у невідомому напрямку. Поліція оголосила план "Перехоплення". Ведуться пошуки зловмисників.

Невідомі викрали молоду людину на вул. Січових стрільців Google. Maps

Викрадення у Києві Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва невідомі викрали дівчину, і зникли на легковому автомобілі Volkswagen Crafter білого кольору. Пізніше поліція виявила розшукуваний автомобіль.

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