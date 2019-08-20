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Витягли з автомобіля: у Києві посеред вулиці викрали хлопця

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У Києві четверо невідомих посеред вулиці витягли з автомобіля хлопця, після чого запхали його в BMW і зникли.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, інцидент стався 20 серпня о 16:50 на вул. Січових Стрільців (колишня Артема) у Шевченківському районі.

Відзначається, що з місця події викрадачі поїхали на авто миколаївської реєстрації у невідомому напрямку. Поліція оголосила план "Перехоплення". Ведуться пошуки зловмисників.

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Невідомі викрали молоду людину на вул. Січових стрільців

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Викрадення у Києві

Викрадення у Києві

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва невідомі викрали дівчину, і зникли на легковому автомобілі Volkswagen Crafter білого кольору. Пізніше поліція виявила розшукуваний автомобіль.

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Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал викрадення
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Ш. Олег
Ш. Олег
Не знаю, то ли редакция "Обоза" так неудачно подбирает и компонует материалы, то ли день сегодня какой-то особенно неудачный для украинской столицы, но, ей-Богу, сегодняшние новости из Киева напоминают боевые сводки с передовой… Всё понимаю - мегаполис, война на Востоке, народ обозлённый… и всё равно это как-то чересчур.
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