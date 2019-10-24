Вистрілили в голову: в Києві посеред вулиці напали на жінку

У Києві невідомий вистрілив у жінку з травматичного пістолета. Постраждала була доставлена в лікарню.

Злочин трапився увечері 23 жовтня поблизу одного з будинків на вул. Вифлиємський (колиш. Академіка Шліхтера). Про це OBOZREVATEL дізнався із власних джерел.

Постраждала – 35-річна мешканка Харківської області. В результаті вона отримала травми голови і була терміново госпіталізована. За попередньою інформацією, злочинець стріляв у жінку ззаду.

Надзвичайна подія сталася на вул. Вифлиємський Google. Maps

У пресслужбі ГУНП в Києві нашим журналістам підтвердили випадок нападу на жінку, зазначивши, що більш детальну інформацію повідомлять пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вулиці Пушкінській, 34 в центрі Києва 22 жовтня, прогримів вибух, унаслідок якого загинули дві особи. Один із загиблих – легендарний учасник бойових дій на Донбасі Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей").

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!