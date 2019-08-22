Вистрибнув із вікна: у Києві спалахнула квартира з людьми. Фото і відео

У четвер, 22 серпня, в Солом'янському районі Києва, на бульварі Вацлава Гавела, 43а, спалахнула пожежа. Горіла квартира на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку. Одна жінка загинула, ще двох осіб госпіталізували.

Як написав "Інформатор", виклик на лінію "101" надійшов приблизно о 6:05. Коли прибули пожежники, вогонь майже повністю охопив квартиру. Всередині неї були люди (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Одна жінка вибралася з будівлі самостійно – її госпіталізували в лікарню, адже вона надихалася диму.

У Києві спалахнула квартира з людьми Інформатор

На вікні другої кімнати, яка розташована з іншого боку будинку, сидів чоловік. Поки рятувальники встановлювали драбину, щоб допомогти потерпілому, він вистрибнув вниз.

Ще одна жінка, 1982 року народження, вибратися з квартири не змогла. За попередньою інформацією, вона задихнулася. Також пожежники винесли з палаючої квартири собаку.

У Києві спалахнула пожежа Информатор

Горіла квартира в будинку Информатор

Одна жінка загинула Информатор

Ще двох осіб госпіталізували Информатор

У Києві спалахнула пожежа Информатор

Горіла квартира в будинку Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 23 липня, в центрі Києва в житловому будинку спалахнула потужна пожежа, в результаті якої загинула людина. Тіло жінки з інвалідністю було знайдено після ліквідації загоряння. НП трапилася в будинку на Кловському узвозі, 14/24.

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