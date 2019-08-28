"Вистрибнув перед капотом": у Києві трапилася жахлива ДТП з потерпілим. Фото і відео 18+

У вівторок, 27 серпня, близько 21:50 в Деснянському районі Києва, на вулиці Братиславській, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода і авто Opel Astra. Чоловік перебігав дорогу в недозволеному для цього місці, а машина збила його.
Як повідомив "Інформатор", пішохода з численними травмами госпіталізували в Київську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
За попередньою інформацією, водій автомобіля рухався вулицею Братиславською у бік Лісового проспекту. Підіймаючись на міст, поруч із ринком"Юність", він збив пішохода, який перебігав дорогу.
У Києві трапилася жахлива ДТП з потерпілим
Информатор
Водій зазначив, що пішохід "вистрибнув буквально перед його капотом і він не зміг вчасно зреагувати".
У Києві трапилася ДТП за участю пішохода і авто
Інформатор
Чоловік перебігав дорогу в недозволеному для цього місці
Інформатор
Автомобіль збив його
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 27 серпня, в Києві трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса. Всього в ДТП отримали пошкодження шість авто.
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