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"Вистрибнув перед капотом": у Києві трапилася жахлива ДТП з потерпілим. Фото і відео 18+

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У вівторок, 27 серпня, близько 21:50 в Деснянському районі Києва, на вулиці Братиславській, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода і авто Opel Astra. Чоловік перебігав дорогу в недозволеному для цього місці, а машина збила його.

Як повідомив "Інформатор", пішохода з численними травмами госпіталізували в Київську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, водій автомобіля рухався вулицею Братиславською у бік Лісового проспекту. Підіймаючись на міст, поруч із ринком"Юність", він збив пішохода, який перебігав дорогу.

У Києві трапилася жахлива ДТП з потерпілим

У Києві трапилася жахлива ДТП з потерпілим

Информатор

Водій зазначив, що пішохід "вистрибнув буквально перед його капотом і він не зміг вчасно зреагувати".

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У Києві трапилася ДТП за участю пішохода і авто

У Києві трапилася ДТП за участю пішохода і авто

Інформатор

Чоловік перебігав дорогу в недозволеному для цього місці

Чоловік перебігав дорогу в недозволеному для цього місці

Інформатор

Автомобіль збив його

Автомобіль збив його

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 27 серпня, в Києві трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса. Всього в ДТП отримали пошкодження шість авто.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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