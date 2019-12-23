Вистрибнув із авто: з'явилося моторошне відео ДТП з вантажівкою у Києві

У мережі опублікували моторошне відео ДТП з вантажівкою у Києві, на перехресті вулиць Полярна та Сім'ї Кульженків, 23 грудня.

У результаті аварії ніхто непостраждав. Ролик з'явився на сторінці АЗС "KLO" у Facebook, адже саме поруч із заправкою трапився інцидент (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, водій вантажівки заснув за кермом та почав зносити все на своєму шляху, влетівши у два авто. Чоловік за кермом одного із легковиків встиг вистрибнути із салону за лічені секунди до зіткнення.

У Києві трапилася смертельна ДТП з вантажівкою Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у понеділок вранці, 23 грудня, трапилася жорстка ДТП за участі вантажівки, водій якої заснув.

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