Вистрибнув із авто: з'явилося моторошне відео ДТП з вантажівкою у Києві

У мережі опублікували моторошне відео ДТП з вантажівкою у Києві, на перехресті вулиць Полярна та Сім'ї Кульженків, 23 грудня.
У результаті аварії ніхто непостраждав. Ролик з'явився на сторінці АЗС "KLO" у Facebook, адже саме поруч із заправкою трапився інцидент (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Так, водій вантажівки заснув за кермом та почав зносити все на своєму шляху, влетівши у два авто. Чоловік за кермом одного із легковиків встиг вистрибнути із салону за лічені секунди до зіткнення.
У Києві трапилася смертельна ДТП з вантажівкою
Київ Оперативний
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у понеділок вранці, 23 грудня, трапилася жорстка ДТП за участі вантажівки, водій якої заснув.
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