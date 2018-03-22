Вистачило б знищити вагон: у метро Києва затримали підривника

У метро Києва затримали пасажира з потужною вибухівкою.
Чоловік віз у рюкзаку тротилову шашку, пластид, запали і детонатори. Вилученого досить, щоб знищити, наприклад, тролейбус, вагон метро або кілька автомобілів, повідомляє прес-служба поліції столиці.
Подія сталася вранці 22 березня на станції метро "Житомирська". Чоловік прямував у центр міста.
Затриманий - уродженець Волинської області 1990 року народження, проте останнім часом він жив у столиці. Вибухівку направили на експертизу, а з чоловіком зараз працюють співробітники Служби безпеки.
У Києві затримали чоловіка з вибухівкою
поліція Києва
У Києві затримали чоловіка з вибухівкою
поліція Києва
У зв'язку із запланованими масовими заходами урядовому кварталі Києва поліція посилила заходи безпеки. Правоохоронці закликають жителів столиці бути пильними і уважними до підозрілих предметів або людей.
Як повідомляв "Обозреватель", Рада заборонила носити зброю і вибухівку в держустанови.
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