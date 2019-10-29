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29 жовтня • оновлено в 09:35
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/ Кримінал

Випила отруту на очах у чоловіка: в поліції розкрили деталі жахливої трагедії в Києві

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Жінка, яка померла, випивши отрути на парковці київського торгового центру, раніше зверталася в поліцію.

Як сказано в сюжеті ТСН, 36-річна Світлана конфліктувала з чоловіком та свекрухою, які не пускали її в квартиру.

"У вересні звернулася 36-річна місцева жителька, яка повідомила, що між нею, чоловіком та свекрухою виникла побутова сварка. Дільничний офіцер поліції провів профілактичну бесіду. Після чого жінка звернулася в поліцію і повідомила, що більш допомоги співробітників поліції не потребує", – розповіла співробітник відділу комунікації столиці Христина Кир`якова.

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Про сварках в сім'ї також розповіли сусіди загиблої.

"Дідусь у мене курить вечорами, ну щось жахливе там відбувається", – поділилася сусідка Ольга Тимофєєва.

Відомо, що чоловік загиблої працює у військовій частині. На думку сусідки, жінка наклала на себе руки, бо не витримала психологічної напруженості в сім'ї.

"Така гарна родина була. Минулого місяця я її бачила, приїжджала. Дітки до неї підходили. Я бачила, вона їм подарунки робила", – повідомила двірник Людмила Курбет.

Яд

Яд

Ілюстрація

Чоловік загиблої від спілкування з журналістами відмовився. У жінки залишилися двоє неповнолітніх дітей.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Вбивство" з позначкою "самогубство". Експерти поки не знають, від якої отрути померла жінка, проводиться розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня в Києві на парковці гіпермаркету "Ашан" по вулиці Берковецька дружина після розмови про розлучення наклала на себе руки прямо на очах у чоловіка, випивши отруту.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
муж походу атошник
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