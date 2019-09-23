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23 вересня • оновлено в 17:00
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Випав з 9 поверху: у Києві знайшли тіло бійця ООС

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У Києві біля багатоповерхового житлового будинку виявили тіло 35-річного чоловіка. За попередньою інформацією, загиблий недавно повернувся з Донбасу.

Трагедія трапилася 22 вересня на вул. Прилужній у Святошинському районі, повідомили OBOZREVATEL місцеві жителі.

"Труп лежав в кущах, біля другого парадного. На місце була викликана швидка допомога, проте прибулі медики лише констатували смерть", – пояснили мешканці.

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За їхніми словами, загиблий чоловік проходив службу в ООС, і останнім часом нібито страждав від психічного розладу.

У Києві чоловік випав з 9 поверху

У Києві чоловік випав з 9 поверху

Google. Maps - Станіслав Кучеренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в ході перевірки документів зловмисники вистрілили в патрульний поліцейський з вогнепальної зброї і зникли. Пізніше троє з чотирьох нападників було затримано.

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Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал ООС
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Каждый день по три четыре штуки в день.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вин попал в свинячую реальность
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
За сегодня это уже второй смердячий АТОшник.
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