Випав з 9 поверху: у Києві знайшли тіло бійця ООС

У Києві біля багатоповерхового житлового будинку виявили тіло 35-річного чоловіка. За попередньою інформацією, загиблий недавно повернувся з Донбасу.

Трагедія трапилася 22 вересня на вул. Прилужній у Святошинському районі, повідомили OBOZREVATEL місцеві жителі.

"Труп лежав в кущах, біля другого парадного. На місце була викликана швидка допомога, проте прибулі медики лише констатували смерть", – пояснили мешканці.

За їхніми словами, загиблий чоловік проходив службу в ООС, і останнім часом нібито страждав від психічного розладу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в ході перевірки документів зловмисники вистрілили в патрульний поліцейський з вогнепальної зброї і зникли. Пізніше троє з чотирьох нападників було затримано.

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