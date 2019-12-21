Випав разом із вікном: у Києві загадково загинув чоловік

У ніч на 21 грудня у Деснянському районі Києва трагічно загинув чоловік. Він випав із вікна сходової клітки між восьмим і дев'ятим поверхом разом зі склом.

Як повідомляє "Інформатор", від отриманих травм він помер на місці. Трагедія трапилася близько 01.30 на вулиці Кіото, 9 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У Києві з вікна випав чоловік "Інформатор"

У Києві з вікна випав чоловік "Інформатор"

У Києві з вікна випав чоловік "Інформатор"

Особу чоловіка встановили, але правоохоронці проводили слідчі дії, тому ніяк не прокоментували те, що трапилося. На вигляд загиблому близько 30 років. Він випав з вікна, яке не відкривається, на сходовій клітці й опинився на клумбі перед будинком. За яких обставин трапилася трагедія, невідомо.

У Києві з вікна випав чоловік "Інформатор"

Будинок, де трапилася трагедія "Інформатор"

У Києві з вікна випав чоловік "Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня у Шевченківському районі Києва на вулиці Орловській, 15 з вікна багатоповерхівки випав підліток. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці.

А 20 грудня трагедія трапилася у Печерському районі Києва. Там з вікна багатоповерхівки випала дівчина (біля університету культури і мистецтв за адресою вулиця Коновальця, 36е). Від отриманих травм вона померла.

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