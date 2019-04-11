Виносьте гроші під під'їзд: у Києві аферист напав на жертву шахрайства

У Києві затримали шахрая, який намагався виманити гроші у пенсіонерів, а потім побив одного з них.

Він подзвонив подружжю киян і повідомив, що їхній син нібито потрапив в ДТП і йому потрібні гроші на лікування. Необхідну суму ($6000) він запропонував сам забрати біля під'їзду, повідомили в прес-службі поліції в Києві (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Жінка вже готувалася передати гроші, але її чоловік вчасно зрозумів, що "товариш" його сина є аферистом. Він хотів самостійно його затримати, але шахрай напав.

Поліція в Києві

"Він вихопив гроші, почав бити киянина і бризнув йому в обличчя газовим балончиком. У цей час жінка зателефонувала в поліцію", – уточнили в прес-службі.

Поліція в Києві

Зловмисника затримали – ним виявився раніше судимий за шахрайство та наркотики уродженець Запоріжжя.

"У ході огляду у нього вилучили $ 6000 і газовий балончик", – повідомив оперуповноважений Юрій Найдюк.

Як писав OBOZREVATEL, в лютому на аналогічну схему шахрайства ледь не "попалися" два пенсіонера, яких переконали винести гроші під під'їзд. В останній момент вони зрозуміли, що говорили з злочинцями, і подзвонили в поліцію.

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