|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Виносьте гроші під під'їзд: у Києві аферист напав на жертву шахрайства

211Читати матеріал російською

У Києві затримали шахрая, який намагався виманити гроші у пенсіонерів, а потім побив одного з них.

Він подзвонив подружжю киян і повідомив, що їхній син нібито потрапив в ДТП і йому потрібні гроші на лікування. Необхідну суму ($6000) він запропонував сам забрати біля під'їзду, повідомили в прес-службі поліції в Києві (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Жінка вже готувалася передати гроші, але її чоловік вчасно зрозумів, що "товариш" його сина є аферистом. Він хотів самостійно його затримати, але шахрай напав.

Новини
Крадуть картки і гроші: шахраї придумали новий спосіб обману українців
Виносьте гроші під під'їзд: у Києві аферист напав на жертву шахрайства

Поліція в Києві

"Він вихопив гроші, почав бити киянина і бризнув йому в обличчя газовим балончиком. У цей час жінка зателефонувала в поліцію", – уточнили в прес-службі.

Виносьте гроші під під'їзд: у Києві аферист напав на жертву шахрайства

Поліція в Києві

Зловмисника затримали – ним виявився раніше судимий за шахрайство та наркотики уродженець Запоріжжя.

"У ході огляду у нього вилучили $ 6000 і газовий балончик", – повідомив оперуповноважений Юрій Найдюк.

Як писав OBOZREVATEL, в лютому на аналогічну схему шахрайства ледь не "попалися" два пенсіонера, яких переконали винести гроші під під'їзд. В останній момент вони зрозуміли, що говорили з злочинцями, і подзвонили в поліцію.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки