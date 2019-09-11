Винагорода – 100 тисяч: у Києві розшукують небезпечних розбійників. Фото

Поліція Києва почала розшуки чоловіків, яких запідозрили у скоєнні серії розбійних нападів на ювелірні магазини протягом 2018-2019 років. Правоохоронці звернулися по допомогу до громадян та пообіцяли 100 тисяч гривень за інформацію про місцеперебування ймовірних злочинців.
Чоловіки працювали у групі за чітко визначеною схемою: поки один озброєний фігурант заходив до закладу, двоє інших у цей час чатували надворі. Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).
Після скоєння злочину підозрювані розходилися у різних напрямках, аби їх разом не зафіксували камери відеоспостереження.
У Києві розшукують небезпечних розбійників
Поліція Києва
Прикмети розшукуваних осіб:
Вік 30-35 років, зріст – 180-185 см, худорлявий, із короткою зачіскою. Може бути вдягнений у спортивну куртку із темними смужками вздовж рукавів і вставками на грудях, сині джинси, темне взуття. На голові – сіра панама з червоним та білим обідками.
Вік 40-45 років, зріст – 175-180 см, середньої тілобудови, темне коротке волосся із лобними залисинами, смаглявий. Може бути у темно-синій футболці, темних штанах та взутті, а також мати з собою чорну спортивну кофту.
Вік 40-45 років, зріст – 180-185 см, міцної статури, лисий. Може бути вдягнений у чорну футболку із літерою "В" білого кольору на грудях, темні штани та взуття.
У Києві розшукують небезпечних розбійників
Поліція Києва
За інформацію про їх місцеперебування пообіцяли 100 тисяч гривень
Поліція Києва
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за спробу зґвалтування Деснянське управління поліції розшукує чоловіка. На вигляд йому приблизно 40 років, зріст – 180-185 см, кремезної тілобудови, темно-русяве волосся із залисиною.
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