Винагорода – 100 тисяч: у Києві розшукують небезпечних розбійників. Фото

Поліція Києва почала розшуки чоловіків, яких запідозрили у скоєнні серії розбійних нападів на ювелірні магазини протягом 2018-2019 років. Правоохоронці звернулися по допомогу до громадян та пообіцяли 100 тисяч гривень за інформацію про місцеперебування ймовірних злочинців.

Чоловіки працювали у групі за чітко визначеною схемою: поки один озброєний фігурант заходив до закладу, двоє інших у цей час чатували надворі. Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

Після скоєння злочину підозрювані розходилися у різних напрямках, аби їх разом не зафіксували камери відеоспостереження.

У Києві розшукують небезпечних розбійників Поліція Києва

Прикмети розшукуваних осіб:

Вік 30-35 років, зріст – 180-185 см, худорлявий, із короткою зачіскою. Може бути вдягнений у спортивну куртку із темними смужками вздовж рукавів і вставками на грудях, сині джинси, темне взуття. На голові – сіра панама з червоним та білим обідками.

Вік 40-45 років, зріст – 175-180 см, середньої тілобудови, темне коротке волосся із лобними залисинами, смаглявий. Може бути у темно-синій футболці, темних штанах та взутті, а також мати з собою чорну спортивну кофту.

Вік 40-45 років, зріст – 180-185 см, міцної статури, лисий. Може бути вдягнений у чорну футболку із літерою "В" білого кольору на грудях, темні штани та взуття.

У Києві розшукують небезпечних розбійників Поліція Києва

За інформацію про їх місцеперебування пообіцяли 100 тисяч гривень Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за спробу зґвалтування Деснянське управління поліції розшукує чоловіка. На вигляд йому приблизно 40 років, зріст – 180-185 см, кремезної тілобудови, темно-русяве волосся із залисиною.

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