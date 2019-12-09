Вимагав інтимні фото та гроші: у Києві хлопець зґвалтував школярку. Фото підозрюваного

У Києві 19-річний хлопець вимагав у 11-річної дівчинки інтимні фото, а потім зґвалтував її. Також юнак зажадав від школярки грошей, погрожуючи викласти її знімки в інтернет.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва. Спершу хлопець надсилав дівчинці повідомлення сексуального характеру, поступово розбещуючи її.

Киянин зажадав від школярки її фото в оголеному вигляді та спонукав вживати з ним наркотики та психотропи. А пізніше хлопець, скориставшись безпорадністю дівчинки, примусив її роздягнутися та зґвалтував. Тоді він почав вимагати у школярки гроші, погрожуючи викласти в інтернет її фото в оголеному вигляді.

У Києві хлопець зґвалтував школярку Прокуратура Києва

Правоохоронці затримали юнака. Йому вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування малолітньої), ч. 1,2 ст. 189 (вимагання, вчинене повторно) КК України. Місцева прокуратура готуватиме клопотання про обрання запобіжного заходу. Також встановлюватиметься причетність підозрюваного до вчинення інших злочинних дій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня на Київщині 14-річну дівчинку зґвалтував її рідний дядько. Чоловік напоїв племінницю алкоголем до запаморочення, а тоді вчинив насильницькі дії.

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