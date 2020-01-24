Вимагав $130 000 і погрожував вбити: у Києві затримали копа, якого відновили на посаді

У Києві на вимаганні 130 тисяч доларів у бізнесмена затримали поліцейського зі спільником.

Як повідомляє пресслужба поліції Київської області, підприємець почав отримувати погрози йому і сім'ї з кінця 2019 року.

Спершу зловмисники надіслали потерпілому похоронний вінок з погрозами. Після вони вимагали 50 тисяч доларів, погрожуючи тим, що бізнесмена "замовили" представники криміналу. Врятувати підприємця взявся його колишній водій-охоронець, який заявив, що може допомогти. Однак як з'ясувало слідство, він і виявився тим самим вимагачем.

Затримання поліцейського в Києві

"Співробітник поліції разом з товаришем спланував, організував і брав участь у вимаганні. Його пособник вже був засуджений за вимагання, хуліганство та незаконний обіг зброї", – повідомили в поліції.

Встановлено, що затриманий поліцейський був звільнений з Нацполіціі за отримання хабара. Але в 2020 році суд відновив його на посаді.

Затримання поліцейського

"Півтора роки тому "поліцейського" звільнили з лав Національної поліції за отримання ним хабара від нетверезого водія. Днями, за рішенням суду, його відновлено на службі. Але в період відновлення на посаді, як з'ясувалося, він продовжував займатися злочинною діяльністю", – повідомив в Facebook начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Гроші

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівника слідчого підрозділу одного з районних відділів Національної поліції Житомирської області спіймали на хабарі.

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